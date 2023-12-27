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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sit alanında tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Aydın\'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı
27.12.2023 - 09:49,
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Aydın'ın Söke ilçesinde sit alanı ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi Eski Doğanbey Mevkiinde sit alanı içerisinde C.Y. isimli şüpheli şahıs tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı esnada muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. C.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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