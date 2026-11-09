Aydın'da kaçak kazıya giden 3 şüpheli suçüstü yakalandı, 1 laptop ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da kaçak kazıya giden 3 şüpheli suçüstü yakalandı, 1 laptop ele geçirildi

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Aydın\'da kaçak kazıya giden 3 şüpheli suçüstü yakalandı, 1 laptop ele geçirildi
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde izinsiz kazı için araziye gelen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla suçüstü yakalandı. Araç ve alanda 1 laptop, dedektör, yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye gelen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde yapılan çalışmada, izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye geldikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu alanda ve araçlarında yapılan aramalarda 1 laptop, 1 el dedektörü, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 kontrol paneli, 1 alan tarama çubuğu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
SultanhisarJandarma3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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