Aydın'da Kasıtlı Yangın İddiası - Son Dakika
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Aydın'da Kasıtlı Yangın İddiası

Aydın\'da Kasıtlı Yangın İddiası
28.06.2026 18:31
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İncirliova'da yangında 20 arı kovanı yok oldu. Sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını belirtti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek, olayın aydınlatılmasını istedi.

Olay, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın, büyüyerek 20 arı kovanının bulunduğu alana sıçradı. Binlerce arının telef olduğu yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Arı kovanlarının sahibi Fahri Özcan, otların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tutuşturulduğunu iddia etti. Sabah saatlerinde kovanlarının bakımını yapmak için araziye gittiğini ifade eden Özcan, "Ben arı kovanlarımının bakımını yapıyordum. O esnada bir motorun geldiğini duydum ama bölgede başka arazi sahipleridir diye düşündüğüm için gidip bakmadım. Daha sonra motorun gittiğini ve ardından bir cayırtı sesi duydum. Gidip baktığımda otlar tutuşmuş ve alevler iki insan boyuna ulaşmıştı. Hemen 112'yi aradım ve durumu bildirdim. Ekipler gelene kadar yangın yayıldı ve kovanlarımı tutuşturdu. 20 kovanım zarar gördü, arılarım telef oldu. Bunu yapanların biran önce bulunmasını istiyorum. Resmen 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İncirliova, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Kasıtlı Yangın İddiası - Son Dakika

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