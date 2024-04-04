Aydın'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarı sonucu bulunan şahıs boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarı sonucu bulunan şahıs boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarı sonucu bulunan şahıs boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarında bulunan şahıs, jandarma tarafından bulunurken, şahsın arazide boğa saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Acar (61) isimli şahıs, Arpadere Mahallesi'nde ölü olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.

04.04.2024 10:21  Güncelleme: 10:22
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarında bulunan şahıs, jandarma tarafından bulunurken, şahsın arazide boğa saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Arpadere Mahallesi'nde yakınları tarafından Mustafa Acar (61) isimli şahsın kayıp olduğu ihbar edildi. İhbarın ardından Asayiş timleri ve AFAD ekibi yapılan arama sonucunda gece saatlerinde şahıs Arpadere Mahallesi, Cılımbız mevkiindeki arazide ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde şahsın kendisine ait boğanın saldırısına uğradığı ve aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarı sonucu bulunan şahıs boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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