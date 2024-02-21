Aydın'da köpeği ezdikten sonra kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da köpeği ezdikten sonra kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı

Aydın\'da köpeği ezdikten sonra kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir sürücü, önünde koşan ve 10 gün önce doğum yaptığı öğrenilen köpeği ezdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Mila isimli köpek ölürken, 10 günlük dört yavrusu ise annesiz kaldı. Köpeğin sahibi, öksüz kalan yavruları kendi elleriyle besliyor. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri jandarmaya suç duyurusunda bulunuldu.

21.02.2024 11:52
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde ticari araç ile seyir halinde olan bir sürücünün, önünde koşan ve 10 gün önce doğum yaptığı öğrenilen köpeği ezdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşması güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Mila isimli köpek ölürken, 10 günlük dört yavrusu ise annesiz kaldı. Ölen köpeğin sahibi, öksüz kalan yavruları elleriyle besliyor.

Olay, İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Ticari aracın sürücüsü, önünde koşan Mila isimli köpeği ezip olay yerinden kaçtı. Köpek kısa süre sonra öldü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Köpeğin sahibi Ceyhun Bölükbaş, güvenlik kamerasının görüntülerini alıp jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Mila'nın ise 10 gün önce doğum yaptığı ve dört yavrusunun olduğu öğrenildi. Bölükbaş, annesiz kalan yavruları kendi elleriyle büyütüyor.

Dört yıldır beslediği Mila'nın bir aracın çarpması sonucu can verdiğini ifade eden Bölükbaş, kamera görüntülerini incelediklerini ve olayın kasıtlı olduğunu düşündüklerini söyledi. Sürücünün yolun ortasında koşan köpeğin üzerinden geçip hiç durmadan araçla uzaklaştığını belirten Bölükbaş, "Sürücünün yakalanması için güvenlik güçlerine şikayette bulunduk. İnşallah bir sonuç alınır. Mila'nın dört tane yavrusu var ve 10 günlükler. Gözleri yeni açıldı. Bunlar ölmesinler diye onları besleyip büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Yavru köpekleri süt ile besleyen Bölükbaş, sürücülere trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, her an karşılarına bir insan veya hayvan çıkabilme ihtimaline karşı çok hızlı gitmemelerini önerdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da köpeği ezdikten sonra kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

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