Aydın\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklettin bariyere çarpması sonucu metrelerce savruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin acı haberi, Denizli'de yaşayan ailesine ulaştı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Çağlayan Deresi Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Melik Özen (24) yönetimindeki 20 V 7337 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten düşen Özen ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özen'in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Denizli'de kuryelik yaptığı öğrenilen Özen'in yine kentte yaşayan ailesine acı haber gece saatlerinde verildi. Teşhis için ailenin morga gittiği öğrenilirken, gerekli işlemlerin ardından Özen'in memleketi Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ