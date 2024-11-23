Aydın\'da Narkotik Uygulaması: 3 Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı noktada narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 4 ayrı noktada 11 ekip 36 personel ile Narko Alan uygulaması gerçekleştirildi. 141 şahıs ve 48 aracın sorgulandığı uygulamada; 1 şahıstan 0,42 gram metamfetamin maddesi, 2 şahıstan 2,87 gram esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan aranması bulunan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN