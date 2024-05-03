Aydın'da Nisan Ayında Yapılan Çalışmalarda 103 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Nisan Ayında Yapılan Çalışmalarda 103 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Nisan Ayında Yapılan Çalışmalarda 103 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da polis ekipleri tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen çalışmalarda bin 988 olaya müdahale edilirken 103 şüpheli şahıs ve 6 şüpheli araç yakalandı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla drone destekli çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda çalıntı araçlar, hırsızlık şüphelileri, kaçak sigara bandrolleri, uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

03.05.2024 13:16
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Aydın'da polis ekiplerince Nisan ayında yapılan çalışmalarda bin 988 olaya müdahale edilirken 103 şüpheli şahıs ve 6 şüpheli araç yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin suçların önlenmesin ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde Nisan ayında drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yaptığı yerler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerde 57 bin 828 şahıs sorgulanırken, 103 şüpheli şahıs yakalandı. 29 bin 965 araç sorgulanırken, 6 şüpheli araç da yakalandı. Nisan ayı içerisinde ekipler tarafından bin 988 olaya müdahale edilirken, 2 çalıntı araç ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi 1 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 25 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 26 adet fişek, 1 şahıstan toplam 10 bin adet kaçak sigara bandrolü, 4 şahıstan 5 gram esrar maddesi ve 137 adet uyarıcı madde, 6 şahıstan 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mobil PTS Sistemiyle de 17 bin 747 araç sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Nisan Ayında Yapılan Çalışmalarda 103 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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