Aydın\'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Kırsal karagözler Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanı görür görmez bölgeye akın eden söndürme ekipleri yangını hemen söndürdü. Ekiplerin anında müdahalesi felaketi önledi.

Yangın öğlen saatlerinde meydana geldi. Karagözler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na ihbar etti. Yangın çıkar çıkmaz hemen bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahale etti. Bölgenin oldukça sık ve geniş bir ormanlık alan olması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Komuta Merkezi tarafından bölgedeki hava araçlarına yangın için kalkış emri verildi. Hızlı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının söndürülmesi üzerine orman yangınlarına havadan müdahale araçlarının kalkış emri iptal edildi. Yangına anında müdahalesi olası bir felaketi önlemiş oldu. - AYDIN