Aydın'da Ormanda Faturasız Havalı Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Ormanda Faturasız Havalı Tüfek Ele Geçirildi

Aydın\'da Ormanda Faturasız Havalı Tüfek Ele Geçirildi

Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanda durdurulan bir şahıstan faturasız havalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet hava basınçlı enjektör ele geçirildi. Şahsa idari para cezası uygulanırken, silahlar yetkililere teslim edildi.

27.04.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından orman içerisinde şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan faturasız havalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet hava basınçlı enjektör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılcabölük Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında orman içerisindeki Ö.K. isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada izinsiz yabani hayvan vurmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 177 CAL faturasız havalı tüfek ile bu tüfeğe ait 9 adet hava basınçlı enjektör, 2 adet kullanılmamış enjektör iğnesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet de şarjör ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulanırken, muhafaza altına alınan havalı tüfek ve enjektörler Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, Güvenlik, Doğa, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Ormanda Faturasız Havalı Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 13:02:28. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Ormanda Faturasız Havalı Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement