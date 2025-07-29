Aydın\'da Polis Memuru Ersin Cıstak Vefat Etti

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ersin Cıstak, görev yaptığı müdürlüğün önünde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Timi'nde görev yapan polis memuru Ersin Cıstak, görev dışında bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Cıstak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cıstak'ın vefat haberi, görev yaptığı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye sebep oldu. Genç yaşta yaşamını yitiren polis memuru için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, polisler ve jandarma teşkilatı katıldı. Törende ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Üç çocuk babası Cıstak için helallik alındı. Törenin ardından Cıstak'ın cenazesi Denizli'ye götürüldü. İkindi namazına müteakip Cıstak'ın cenazesi, Gümüşler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AYDIN