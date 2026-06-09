Aydın\'da Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Aydın'ın doğu bölgesinde sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler, meteoroloji uyduları ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saat süresince Aydın'ın doğu kesimlerinde(Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Yenipazar) devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN