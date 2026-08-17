Aydın'da Sahtecilik Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Sahtecilik Operasyonu

Aydın\'da Sahtecilik Operasyonu
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Aydın'da 2 milyon TL değerinde sahte yağ ve zeytin ele geçirildi, 4 kişiye ceza kesildi.

Aydın'da sahtecilik operasyonlarında yaklaşık piyasa değeri 2 milyon TL olan 1 ton tağşiş yağ ve 2 ton zeytin ele geçirilirken, 4 şahsa da 1 milyon 177 bin 669 TL ceza uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde sahtecilik faaliyetlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen bin 155 litre etiketsiz tağşiş yağ ile 2 bin 677 kilogram zeytin ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapılırken, toplam 1 milyon 177 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Zeytin, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Sahtecilik Operasyonu - Son Dakika

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