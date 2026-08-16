Aydın’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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Aydın’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 5 yaralı

Aydın’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü dahil 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şirindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. (36) yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, Beyköy yönünden İncirliova istikametine seyir halindeyken iddiaya göre yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü O.Ç. ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İncirliova, 3. Sayfa, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

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