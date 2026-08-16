Aydın’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 5 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şirindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. (36) yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, Beyköy yönünden İncirliova istikametine seyir halindeyken iddiaya göre yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü O.Ç. ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.