Aydın'da Suçla Mücadele: 146 Aranan Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aydın'da Suçla Mücadele: 146 Aranan Yakalandı

Aydın\'da Suçla Mücadele: 146 Aranan Yakalandı
16.02.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bir haftada 30 bin 846 kişi sorgulandı, 68 tutuklama ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekipleri tarafından bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarda 30 bin 846 şahıs sorgulanırken, 146 aranan şahıs yakalandı, 68 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 09 Şubat 2026 - 15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 30 bin 846 şahıs sorgulanırken, 146 aranan şahıs yakalandı, 68 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 35 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 66 şahsa adli işlem yapıldı. 1443 gram uyuşturucu madde, 11 adet sentetik ecza, 6 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet Av Tüfeği-Pompalı Tüfek, 70 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 17 bin 412 araç ve motosiklet sorgulanırken, 136 araç trafikten men edildi,

4 bin 760 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Suçla Mücadele: 146 Aranan Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap ’’Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen’’
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! ''Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?''
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Suçla Mücadele: 146 Aranan Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.