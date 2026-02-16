Aydın\'da Suçla Mücadele: 146 Aranan Yakalandı

Aydın'da emniyet ekipleri tarafından bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarda 30 bin 846 şahıs sorgulanırken, 146 aranan şahıs yakalandı, 68 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 09 Şubat 2026 - 15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 30 bin 846 şahıs sorgulanırken, 146 aranan şahıs yakalandı, 68 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 35 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 66 şahsa adli işlem yapıldı. 1443 gram uyuşturucu madde, 11 adet sentetik ecza, 6 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet Av Tüfeği-Pompalı Tüfek, 70 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 17 bin 412 araç ve motosiklet sorgulanırken, 136 araç trafikten men edildi,

4 bin 760 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN