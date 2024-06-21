Aydın'da Tarihi Eser Arama Cihazları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Tarihi Eser Arama Cihazları Ele Geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araç içerisinde tarihi eser aramak için kullanılan cihazlar bulundu. 2 adet yeraltı arama cihazı ve 1 adet alan tarama cihazı ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

21.06.2024 13:12
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında araç içerisinde tarihi eser aramak için kullanılan cihazların görülmesi üzerine birtakım cihazlar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Ekipleri tarafından Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında bir araç içerisinde tarihi eser aramak için kullanılan cihazların olduğu görüldü. Araçta yapılan kontrollerde; 2 adet yeraltı arama cihazı ve 1 adet alan tarama cihazı geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.T. isimli şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Tarihi Eser Arama Cihazları Ele Geçirildi - Son Dakika

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