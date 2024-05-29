Aydın\'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla 10 metre derinliğinde kazı yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette, Alabayır Mahallesi Atacanlar Mezrası'nda bir şahsa ait tarlada kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada A.S., Ö.A., A.Ç., T.U., D.A. isimli 5 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla 2 katmanlı, 3 metre uzunluğunda, 10 metre derinliğinde alanda izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada, 1 adet El Dedektörü, 2 adet Manyetik Demir Çubuk, 1 Adet Hilti, 1 Adet Kazma, 1 Adet Kürek, 1 Adet Manevela, 1 Adet Kova, 1 Adet Alüminyum Merdiven, 1 Adet Makara, 1 Adet 400 metre uzunluğunda uzatma kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN