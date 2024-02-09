Aydın'da taş ocağında yakıt tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da taş ocağında yakıt tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı

Aydın\'da taş ocağında yakıt tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen trafik kazasında, bir yakıt tankerinin 10 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir taş ocağında yakıt tankerinin 10 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bucak Mahallesi'nde bulunan taş ocağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 34 DYP 907 plakalı yakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 10 metre yükseklikteki uçurumdan şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü A.K.'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kuyucak, Aydın, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da taş ocağında yakıt tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:53:01. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da taş ocağında yakıt tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement