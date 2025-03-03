Aydın'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı, 79 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı, 79 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı, 79 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde zeytin toplamaya giden 79 yaşındaki Muharrem Çelik'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

03.03.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Abak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin toplamaya giden Muharrem Çelik (79) idaresindeki 09 AEK 593 plakalı traktör sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Traktör sürücüsü Çelik devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ile traktör altından çıkartılan Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı, 79 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı, 79 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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