Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Aydın ve ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 15 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 15 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda 51 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN