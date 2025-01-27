Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 23 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde 23 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda muhtelif miktarda kubar esrar, kenevir tohumu, bitkisi ve metamfetamin, 140 sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN