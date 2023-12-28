Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 26 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 650 gram metamfetamin, 252 gram kubar esrar, 59 adet sentetik hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 475 adet tabanca fişeği, 94 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ayrıca operasyonda haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 6 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN