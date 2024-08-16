Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova, Koçarlı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen çalışmalarda; U.M., C.Ö., C.E., M.Ç. ve M.T. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet bong aparatı ele geçirildi. - AYDIN