Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 8 şüpheliyi yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 8 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda, 16 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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