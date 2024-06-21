Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisindeki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü ve yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı.

21.06.2024 12:29
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisindeki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Umurköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda; 14 adet extacy hap, 30 adet lyrica hap, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet bong aparatı ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.C.A. ve araç içinde bulunan B.A., M.Ş.V. isimli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, trafik jandarması tarafından bulundukları aracı değişmeli kullanan M.A.C. ve M.Ş.V. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 67 bin 986 TL trafik para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Çine, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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