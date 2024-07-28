Aydın\'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve 11 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.T. isimli şahıs Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN