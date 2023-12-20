 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da velilere narkotik polisi eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da velilere narkotik polisi eğitimi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, okul ziyaretlerinde velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verdi. Eğitimde uyuşturucuyla mücadele ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın\'da velilere narkotik polisi eğitimi
20.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:53
Abone Ol

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sultanhisar ilçesindeki Demirhan ve İncealan Ortaokulu'na gelen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, velilere yönelik eğitim gerçekleştirdi. Okullarda eğitim gören 50 öğrencinin velisine 'En iyi narkotik polisi anne' projesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde ayrıca broşür dağıtımı yapılarak UYUMA ve KADES isimli uygulamalar tanıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sultanhisar, Jandarma, Narkotik, Aydın, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da velilere narkotik polisi eğitimi - Son Dakika


11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53
Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı

Son Dakika
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43 Altının gramı güne yükselişle başladı
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 11:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da velilere narkotik polisi eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement