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Aydın'da Yabancı Çalışan Denetimi

Aydın\'da Yabancı Çalışan Denetimi

Köşk'te yapılan denetimlerde izinsiz çalışan yabancı kadınlar ve kimliksiz şüphelilere ceza kesildi.

17.12.2024 12:13
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Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde çalışma izni olmayan 2 yabancı yabancı uyruklu kadın ve kimlik bildirimi yapılmayan 10 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM ve GKİT Şube Müdürlüğü destekli Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca umuma açık yerlerin kontrolü amacıyla denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında Köşk ilçesinde bulunan 3 umuma açık işletmenin yapılan kontrolünde "Kamu Malına Zarar" verme suçundan hakkında yakalama kararı ve kayıp başvurusu bulunan M.C.C. isimli kadın şüpheli yakalandı. Ayrıca bir eğlence işletmesinde çalışma izni olmadan çalışan 2 yabancı uyruklu kadın şahsa toplam 45 bin 376 TL, işletme yetkilisine ise toplam 113 bin 504 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca konu ilgili kuruma bildirildi. 2 işletmede de kimlik bildirim sistemine girişi yapılmayan 10 şüpheli şahsa toplam 2 bin 670 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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