Aydın'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın ölü bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Binnaz Akyağcı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2017 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binnaz Akyağcı'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yalnız yaşayan kadının kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler tarafından Akyağcı, koltukta hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri Binnaz Akyağcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN