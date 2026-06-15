Aydın'da Yangın Söndürme Acelesi Kadını Yaraladı - Son Dakika
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Aydın'da Yangın Söndürme Acelesi Kadını Yaraladı

Aydın\'da Yangın Söndürme Acelesi Kadını Yaraladı
15.06.2026 19:35
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Aydın'da evin bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın elini yakarak yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yoğun duman ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, evin bahçe bölümünde çıkan küçük çaplı yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isteyen kadın elini yakarak yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evden yoğun duman ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada evin bahçe bölümünde çıkan yangına ev sahibi kadın kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangını kendi imkanlarıyla söndüren kadın elinden yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, hastaneye gitmeye kabul etmeyen ev sahibi kadına, sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Yangın Söndürme Acelesi Kadını Yaraladı - Son Dakika

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