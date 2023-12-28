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Aydın'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir bahçenin kilerinden 30 litre zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayının H.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç devam ediyor.

Aydın\'da Zeytinyağı Hırsızı Yakalandı
28.12.2023 - 09:36,
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir bahçenin kilerinden 30 litre zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın bahçesinde bulunan kilerinde yaklaşık 30 litre zeytinyağı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonunda hırsızlık olayının H.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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