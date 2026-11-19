Aydın Efeler'de 15 metre yükseklikteki çamda mahsur kalan kediyi itfaiye indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde yaklaşık 15 metre yükseklikteki çamda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Gerekli kontrollerin ardından kedi serbest bırakıldı ve mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 15 metre yükseklikteki çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği çalışma sonucu kurtarıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla ağaca ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan kedi, aşağıya indirildi. Gerekli kontrolleri yapılan kedi daha sonra serbest bırakıldı. Kedinin kurtarılmasına sevinen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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