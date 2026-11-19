Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 15 metre yükseklikteki çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği çalışma sonucu kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla ağaca ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan kedi, aşağıya indirildi. Gerekli kontrolleri yapılan kedi daha sonra serbest bırakıldı. Kedinin kurtarılmasına sevinen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.