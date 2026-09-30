Aydın Efeler\'de odun deposundaki yangın işletmelere yayılmadan söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir odun deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile başka işletmelere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın Ata Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir işletmenin odun deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodaki odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda tüm depoyu sardı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından depodaki yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile çevredeki iş yerlerine yayılmadan kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.