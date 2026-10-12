Aydın Efeler\'de operasyonda 511 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 511 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce "Kaçakçılık Faaliyetlerinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak 12.10.2026 tarihinde Efeler İlçesinde yapılan operasyonda, 1 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 511 adet (52,5 kg) cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.