Aydın Efeler'de operasyonda 511 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de operasyonda 511 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Aydın Efeler\'de operasyonda 511 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Aydın Efeler'de 12 Ekim 2026'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonda 511 adet (52,5 kg) cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 511 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce "Kaçakçılık Faaliyetlerinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak 12.10.2026 tarihinde Efeler İlçesinde yapılan operasyonda, 1 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 511 adet (52,5 kg) cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
Kaçakçılıkla MücadeleKaçakçılıkGüvenlik3. SayfaGüncelEfelerAydınSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de operasyonda 511 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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