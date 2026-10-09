Aydın Efeler\'de uçuruma devrilen otomobilde yaralanan 1 kişi ekiplerce kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin, kontrolden çıkarak uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, yaralı ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Horozköy mevkinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Horozköy mevkindeki virajlı yolda seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçurumda bulunan yaralı, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.