Aydın Efeler'de yangında 5 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de yangında 5 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalanlar kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de yangında 5 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalanlar kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de bir apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalanlar arka tarafa saklanıp kurtarılırken, yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangına vatandaşlar hane halkı uykuda yakalanırken, yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocukların da bulunduğu evde mahsur kalanların kurtarlması için gece yarısı yüzlerce kişi binanın önüne geldi. Evin arka tarafına saklanmayı başaran 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Yangın, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışrken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması çin çalışma başlatıldı. Yanan aparmanın önünde toplanan yüzlerce kişi endişe ile evde mahsur kalanların kurtarlmasını bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalleleri sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evden kurtarılan 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluşan ev kulalnılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaGüvenlikİtfaiyeGüncelEfelerAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Mezarlıkta bıçaklanan zihinsel engelli Fehmi Lup’un şüphelisi 3 yıl sonra tutuklandı Mezarlıkta bıçaklanan zihinsel engelli Fehmi Lup'un şüphelisi 3 yıl sonra tutuklandı
Şavşat’ta 39 yıl önce öldürülen kadının kemiklerine ulaşıldı, eşi tutuklandı Şavşat'ta 39 yıl önce öldürülen kadının kemiklerine ulaşıldı, eşi tutuklandı
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
23:54
Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan istifa kararı
Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı
22:56
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
22:03
Türkiye’nin askeri gücü dış basında Yunanistan’la farkı ortaya koydular
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 03:23:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de yangında 5 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei