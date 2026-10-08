Aydın Efeler\'de yıllardır kaldırılmayan plakasız hurda araçlar tepki çekiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokaklara terk edilen ve yıllardır kaldırılmayı bekleyen hurda araçlar, mahalle sakinleri ile esnafın tepkisine neden oluyor. Plakası bulunmayan araçların çevrede güvenlik endişesi oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi 1506 Sokak'ta yıllardır terk edilmiş halde bulunan hurda araçlar, mahalle sakinleri ve çevrede faaliyet gösteren esnafın tepkisini çekiyor. Üzerlerinde plaka bulunmayan ve uzun süredir aynı noktada bekleyen araçların hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de güvenlik açısından endişe oluşturduğunu belirten vatandaşlar, araçların kaldırılması için defalarca ihbarda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

"Yıllardır burada duruyorlar"

Özellikle sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnaf, terk edilmiş araçların çevrede olumsuz bir görüntü oluşturduğunu ve güvenlik konusunda tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Sanayide bazı sokaklar hurda araç çöplüğüne dönmüş durumda. Üzerinde plakası olmayan ve yıllardır aynı noktada hurda vaziyette bekleyen araçlar madde bağımlısı kişilerin de yatıp kalktığı mekan olarak kullanılmaya başlandı. Defalarca ilgili birimlere bildirimde bulunduk. Ancak araçlar hala kaldırılmadı. Özellikle akşam saatlerinde burada kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sanayi bölgesinin güvenliği açısından bu araçların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" diyerek gerek Emniyet Müdürlüğü'nün gerekse Efeler Belediyesi'nin kendilerini bu dertten kurtarmasını istediler.