Aydın Efeler'de yıllardır kaldırılmayan plakasız hurda araçlar tepki çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de yıllardır kaldırılmayan plakasız hurda araçlar tepki çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de yıllardır kaldırılmayan plakasız hurda araçlar tepki çekiyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de Zeybek Mahallesi 1506 Sokak'ta yıllardır terk edilmiş plakasız hurda araçlar, mahalle sakinleri ve esnafın tepkisini çekiyor. Görüntü kirliliği ve güvenlik endişesi oluşturan araçlar için defalarca ihbarda bulunulduğu, ancak sonuç alınamadığı belirtiliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokaklara terk edilen ve yıllardır kaldırılmayı bekleyen hurda araçlar, mahalle sakinleri ile esnafın tepkisine neden oluyor. Plakası bulunmayan araçların çevrede güvenlik endişesi oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi 1506 Sokak'ta yıllardır terk edilmiş halde bulunan hurda araçlar, mahalle sakinleri ve çevrede faaliyet gösteren esnafın tepkisini çekiyor. Üzerlerinde plaka bulunmayan ve uzun süredir aynı noktada bekleyen araçların hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de güvenlik açısından endişe oluşturduğunu belirten vatandaşlar, araçların kaldırılması için defalarca ihbarda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

"Yıllardır burada duruyorlar"

Özellikle sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnaf, terk edilmiş araçların çevrede olumsuz bir görüntü oluşturduğunu ve güvenlik konusunda tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Sanayide bazı sokaklar hurda araç çöplüğüne dönmüş durumda. Üzerinde plakası olmayan ve yıllardır aynı noktada hurda vaziyette bekleyen araçlar madde bağımlısı kişilerin de yatıp kalktığı mekan olarak kullanılmaya başlandı. Defalarca ilgili birimlere bildirimde bulunduk. Ancak araçlar hala kaldırılmadı. Özellikle akşam saatlerinde burada kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sanayi bölgesinin güvenliği açısından bu araçların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" diyerek gerek Emniyet Müdürlüğü'nün gerekse Efeler Belediyesi'nin kendilerini bu dertten kurtarmasını istediler.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelEfelerAydınÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı
Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ’dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest
09:45
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:19
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:05:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de yıllardır kaldırılmayan plakasız hurda araçlar tepki çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei