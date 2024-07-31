Aydın\'ın Çine ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

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Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kavşit Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan iş makineleri ve arazöz ve su tankerleri ile alevlere müdahale ederken, havadan da uçak ve helikopterler yaptıkları sortilerle yangına müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için 25 arazöz, 8 su tankeri, 5 dozer ve 189 personel karadan, 7 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken 35 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN