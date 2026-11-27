Aydın'ın Didim ilçesinde, yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarpan motosiklet, kontrolden çıkarak bir başka yayaya daha çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Efeler Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü, hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü. Yolda kaymaya başlayan motosiklet, ardından otomobilin yanında bekleyen başka bir yayaya çarptı. Kazada motosikletin çarptığı 2 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin bir yayaya çarpması ve sonrasında yerde kayarak bir başka yayaya çarptığı anlar yer aldı.