Aydın\'ın Karacasu ilçesinde ahır yangını: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında yaklaşık 30 ton saman yanarken, ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Olay, Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.A.'ya ait evin bahçesindeki ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler ahırda depolanmış olan samanları tutuşturdu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık 30 ton saman yanarken, ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan da dumandan etkilenerek telef oldu. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN