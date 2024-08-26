Aydın\'ın Karacasu ilçesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sonrasında yollarda su baskınları yaşanırken, teyakkuza geçen belediye ekipleri selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir Mahallesi'nde akşam üzeri etkili olan ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağışın ardından su baskınları yaşandı. Yağışın etkisiyle yollar göle dönerken, birçok ev ve bahçede de su baskınları yaşandı. İhbar üzerinde bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karacasu Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Ataeymir Mahallesi'nde cadde ve sokaklar çamurla dolarken, teyakkuza geçen belediye ekipleri, temizleme ve su tahliye çalışmaları gerçekleştiriyor. Selden etkilenen bölgelere giden Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Büyükgümüş ise selin verdiği zararı yerinde tespit ederek incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen herkese 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, yaptığı açıklamada "Yoğun yağışlardan etkilenen Ataeymir Mahallemizde yaşanan selin verdiği zararı yerinde tespit ettik. Gereken düzenlemeler için belediye ekiplerimiz ile hemen harekete geçiyoruz. Selden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN