Aydın\'ın Köşk ilçesinde klima sisteminden çıkan yangın söndürüldü

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Aydın'ın Köşk ilçesinde klima sisteminden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Köşk ilçesi Cumaderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi K.Ö.'nün, evde olmadığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle klima sisteminden yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürürken, evde kimsenin olmaması muhtemel bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ekiplerin soğutma çalışması gerçekleştirmesinin ardından evde maddi hasar meydana geldiği tespit edilirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN