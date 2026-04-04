Tomruk yüklü tır alev topuna döndü

Aydın- İzmir Otoyolu üzerinde tomruk yüklü tır, alev topuna dönerken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, tır ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. idaresindeki tomruk yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön tarafında yükselen alevleri fark eden şoför, tırı yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen tıra müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler tomruklara sıçramadan söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN