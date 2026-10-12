Aydın Karacasu'da Çamarası Mahallesi'nde gece çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da Çamarası Mahallesi'nde gece çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı

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Aydın Karacasu\'da Çamarası Mahallesi\'nde gece çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangında üç kişi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken, yangında üç kişi ise yaralandı.

Yangın gece saatlerinde Çamarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahale ettiği yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yanan evde bulunan baba Mehmet Ç., anne Meryem Ç. ve oğulları Tayfun Ç. vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da Çamarası Mahallesi'nde gece çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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