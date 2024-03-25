Aydın Karacasu\'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette Geyre Mahallesi'nde Ö.Ş. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte kazı malzemesi ele geçirilirken, şüpheliler de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN