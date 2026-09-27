Aydın Karacasu'da otomobil sulama kanalına uçtu, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da otomobil sulama kanalına uçtu, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Aydın Karacasu\'da otomobil sulama kanalına uçtu, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Aydın Karacasu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık on metre yükseklikten sulama kanalına uçtu. İtfaiyenin tavanı keserek çıkardığı iki yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilip ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobil yoldan çıkarak on metre yükseklikten kanala uçtu. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık on metre yükseklikten sulama kanalına uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sulama kanalına inerek yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı. Aracın tavanını kesen itfaiye ekipleri, yaralılara ulaşarak sedye ile yola çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da otomobil sulama kanalına uçtu, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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