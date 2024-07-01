Aydın Karpuzlu\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi ile Güneyköy Mahallesi arasında kalan Karabelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden bölge sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN