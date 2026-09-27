Aydın Karpuzlu\'da kamyonet takla attı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Aydın Karpuzlu'da kamyonet takla attı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki Abak Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Karpuzlu Abak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 ASB 584 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay erine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişi araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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