Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden 12\'si cezaevine gönderildi

Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı; iddiaya göre şüphelilerin ve bağlantılı hesaplarda 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. İddiaya göre şüphelilerin ve bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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