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Aydın Söke'de yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Söke'de yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.S.A. ve M.B.D. isimli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramada 20 adet tabanca, 2 adet otomatik pompalı tüfek ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Söke\'de yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
21.01.2024 - 10:24,
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir eve yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Tabanca İstihsali ve Silah Ticareti' yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde M.S.A. ve M.B.D. isimli şahıslara ait ikametlere operasyon düzenlendi. Yapılan baskında ev ve eklentilerde yapılan aramada 20 adet tabanca, 65 adet ağzı açılmış namlu, 33 adet tabanca yedek parçası, 2 adet otomatik pompalı tüfek, 101 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 51 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı ve 30 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın Söke'de yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Söke'de yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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